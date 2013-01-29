«Газтек» увеличил свою долю в «Черновцыгаз» до 34,39%

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек», после покупки в сентябре 2012 года 20,393% акций газоснабжающего предприятия «Черновцыгаз» за 8 млн грн, увеличила свою долю в компании до 34,39%.

Об этом говорится в сообщении предприятия «Черновцыгаз» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на данный момент Фонд государственного имущества акций данного предприятия не имеет.

Справка УНИАН. «Черновцыгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черновецкой области.

По состоянию на сентябрь 2012 года, мажоритарный пакет акций «Черновцыгаза» разделен на четыре одинаковых части по 14,69% каждая, которые находятся в собственности ЧАО "Газтек", ЧАО "Ролюкс", ЧАО "Агропромкомплект", ЧАО "Тернопромсервис".

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

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