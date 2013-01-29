Претензии «Газпрома» к «Нафтогазу» не повлияли на украинский фондовый рынок - эксперты

Претензии «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» на 7 млрд долларов никак не отразились на торгах на отечественном фондовом рынке в понедельник, 28 января.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что индекс UX (+3,3%) в понедельник закрылся выше уровня закрытия 2012 года (950 пунктов), ниже которого он находился на протяжении последних двух недель. Причем темп роста оказался максимальным с середины ноября 2012 года.

По словам аналитиков, уверенную динамику роста на Украинской бирже в понедельник продемонстрировали спекулятивные бумаги Авдеевского КХЗ (+7%) и «Азовстали» (+4,2%), которые с ноября прошлого года значительно отстают по темпам роста от индекса UX. Рост акций «Райффайзен Банка Аваль» (+6,2%) можно связать с ожиданием публикации позитивной отчетности за четвертый квартал 2012 года.

Как отмечают аналитики, сегодня в Киев прибыла миссия МВФ. Все внимание участников торгов будет обращено на любые заявления, либо комментарии со стороны официальных представителей Фонда.

По информации аналитиков, большинство фондовых индексов Европы в понедельник продемонстрировали повышение благодаря хорошей статистике из США и Китая. В то же время, сводный Stoxx 600 опустился на 0,12%.

Как сообщают аналитики, объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре подскочил на 4,6% против прогноза 2%. В то же время, индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке снизился на 4,3%, что и привело в понедельник к снижению S&P 500 на 0,2%. Сегодня в США опубликуются индексы доверия потребителей (Consumer Confidence) и стоимости частных домов Case-Shiller.