Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» отказала «ММСИС Инвестментс» в членстве

Совет ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (УФТ) большинством голосов отказал компании «ММСИС Инвестментс» в членстве, сообщает ассоциация в пресс-релизе, текстом которого располагает УНИАН.

Как следует из пресс-релиза, соответствующее решение совет ассоциации принял 25 января. В декабре 2012 года компания «ММСИС Инвестментс» была исключена из состава ассоциации на основании решения дисциплинарной коллегии. «В ноябре прошлого года совет УФТ выявил нарушения в деятельности торговца «ММСИС» и потребовал прекратить распространять недостоверную информацию и опровергнуть обещания высокой доходности. Компания «ММСИС» не прекратила нарушать правила ассоциации и организовала поток статей, направленных на дискредитацию УФТ, а также подала на ассоциацию в суд», - цитирует пресс-релиз председателя совета УФТ Сергея Антонова. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) может аннулировать лицензию «ММСИС Инвестментс», если в течение двух месяцев после исключения из ассоциации компания не вступит в другую саморегулирующуюся организацию (СРО).

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года НКЦБФР приняла решение о признании рекламы услуг, предлагаемых компанией «ММСИС Инвестментс», недобросовестной, и о приостановлении распространения данной рекламы.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» создана в марте 2009 года путем объединения трех саморегулирующихся организаций и является одним из крупнейших объединений профессиональных участников фондового рынка (свидетельство НКЦПФР о статусе СРО №3 от 22 мая 2012 года). В настоящее время членами УФТ являются 688 профессиональных торговцев ценными бумагами.