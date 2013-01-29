«Уманьгаз» заявляет о легитимности проведенного в январе собрания акционеров

Акционеры газоснабжающего предприятия «Уманьгаз» заявляют о легитимности своего общего собрания, несмотря на попытку его срыва неизвестными лицами 25 января 2013 года.

Об этом УНИАН сообщил представитель одного из акционеров.

«Несмотря на провокации, общее собрание акционеров ПАО «Уманьгаз» состоялось в рамках закона, все вопросы по повестке дня были рассмотрены. Предприятие продолжает работу в нормальном режиме», - отмечено в сообщении.

Согласно сообщению, собрание открыла глава регистрационной комиссии Шпанко Галина Федоровна, в присутствии представителей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На начало общего собрания акционеров было зарегистрировано 6 представителей акционеров предприятия и 6 акционеров лично, сумма зарегистрированных акций составила 984 635 штук, или 63,56% уставного капитала.

«После того, как глава регистрационной комиссии зачитала протокол и зафиксировала кворум в более чем 63%, часть акционеров попыталась сорвать собрание», - сказано в сообщении с ссылкой на слова представителя акционера Олега Щербакова.

Как отмечено в сообщении предприятия, кульминацией ситуации стало анонимное заявление о заминировании помещения.

Однако после тщательной проверки здания специалистами ничего обнаружено не было.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» создано в 1997 г. и занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

По состоянию на 25 января 2013 года 100% уставного капитала ПАО «Уманьгаз» принадлежит 28 акционерам, в числе которых НАК "Нафтогаз Украины" (владеет 25% акций) и друге юридические, физические лица.