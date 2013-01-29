Пресс-служба «Уманьгаза» опровергает факт проведения общего собрания акционеров 25 января

Пресс-служба газоснабжающей компании «Уманьгаз» опровергает факт проведения 25 января общего собрания акционеров и выражает обеспокоенность «попыткой группы миноритарных акционеров рейдерским путем захватить предприятие», говорится в переданном в УНИАН пресс-релизе.

Ранее во вторник представитель одного из акционеров ПАО «Уманьгаз» заявил о легитимности общего собрания, несмотря на попытку его срыва неизвестными лицами. Пресс-служба компании с этим утверждением не согласилась.

«Поскольку на собрание не явились представители НАК «Нафтогаз Украины» и остальных акционеров, регистрационной комиссией было зафиксировано отсутствие кворума и собрание не состоялось, что подтверждено представителями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому ринку», – говорится в пресс-релизе.

«Очевидно, что любые «собрания», организованные владельцами трети акций в только им известном месте и времени, являются ничтожными с правовой точки зрения, а их решения нелегитимными», - заявляет пресс-служба.

В пресс-релизе утверждается, что это уже не первая попытка группы миноритарных акционеров дестабилизировать работу предприятия. «Правление ПАО «Уманьгаз» не исключает, что на основе «решений» владельцев 36,44% акций в ближайшее время состоится попытка силового захвата предприятия, что является печально известной рейдерской практикой», - добавляет пресс-служба.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» создано в 1997 г. и занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области. По состоянию на 25 января 2013 года 100% уставного капитала ПАО «Уманьгаз» принадлежит 28 акционерам, в числе которых НАК "Нафтогаз Украины" (владеет 25% акций) и друге юридические, физические лица.