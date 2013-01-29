Эксперты: активное ралли на мировых биржах наконец повлияло и на украинский рынок акций

Активное ралли, царящее на мировых торговых площадках, наконец возымело влияние и на украинский рынок акций.

Так охарактеризовали ситуацию на отечественном фондовом рынке аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

Они сообщают, что по результатам прошлой недели индекс Украинской биржи увеличился на 2,6% и по итогам торгов в пятницу закрылся на отметке 920,3 пункта. Динамика индекса UX в течение недели была неоднородной, а основной скачок рынок совершил в пятницу, когда индекс увеличился на 14 пунктов. Объемы торгов оставались довольно низкими.

По мнению аналитиков, в условиях низких объемов торгов волатильность украинского рынка акций будет оставаться чрезвычайно высокой, а направление движения рынка будет слабопрогнозируемым. Знаковым событием для рынка будут результаты переговоров украинского правительства с МВФ по поводу выделения Украине нового транша финансовой помощи, которые пройдут с 29 января по 15 февраля.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 25 января, вырос на 1,54% – до 920,31 пункта. Общий объем торгов составил 38,9 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,73% – до 320,67 пункта. Общий объем торгов составил 291,01 млн грн.