Инвесторы на этой неделе будут чутко реагировать на негативные новости - эксперты

Инвесторы глобальных рынков акций на текущей неделе будут более чутко реагировать на негативные новости, появление которых при шатком состоянии мировой экономики весьма вероятно.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, «технический анализ ведущих фондовых индексов показывает, что стремительный рост привел их в зону перекупленности, что для разумного трейдера должно быть сигналом к остановке покупок».

Как подчеркивают аналитики, ведущие торговые площадки мира закончили еще одну неделю в зеленой зоне, показывая рост день ото дня. Индекс S&P 500 закрывался «в плюсе» восемь торговых сессий подряд, а в пятницу, 25 января, он преодолел отметку 1500 пунктов, вплотную приблизившись к историческому максимуму, зафиксированному в сентябре 2007 года (1526,75 пункта). Рост британского индекса FTSE по итогам прошлой недели и с начала года оказался еще более стремительным, чем прирост S&P 500.

Аналитики также отмечают, что европейская статистика наконец начала давать позитивные сигналы. Индекс доверия к экономике Германии Zew в январе вырос до максимума с мая 2010 года, а индекс делового доверия IFO – до максимума с июня 2012 года. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе вырос в январе 2013 года больше ожиданий аналитиков.

По мнению аналитиков, положительным сигналом для инвесторов по всему миру стало сообщение, что Белый дом готов поддержать краткосрочное повышение лимита долга США. Показатели финансовой отчетности ведущих корпораций США, опубликованные на прошлой неделе, порадовали инвесторов: в четвертом квартале производителям удалось заметно улучшить показатели прибыльности на фоне довольно скромного прироста продаж.

Аналитики сообщают, что в течение нынешней недели ожидается выход большого блока статистики по экономике США. Также будет продолжать поступать отчетность корпораций за последний квартал 2012 года. Во вторник, 29 января, состоится первое в новом году заседание Федеральной резервной системы США.

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