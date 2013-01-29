Индекс Украинской биржи повысился на 2,85%, индекс ПФТС – на 1,23%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 29 января, вырос на 2,85% – до 978,33 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 70,487 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,7 млн грн, на срочном рынке – 37,8 млн грн.

Лидером роста стали ценные бумаги "Райффайзен Банка Аваль" (+4,67%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,23% – до 320,38 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 151,6 млн грн, в том числе акциями – 2,6 млн грн.