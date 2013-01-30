Индекс UX может протестировать 1000 пунктов уже на этой неделе - эксперт

Тестирование 1000 пунктов индексом UX состоится уже на этой неделе, если в ближайшие дни на финансовых рынках ничего не изменится радикальным образом.

Такой прогноз высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, «публикация экономических данных в пятницу может как усилить восходящий тренд, так и стать формальным поводом для сравнительно неглубокой коррекции». От уровня 1000 пунктов индекс Украинской биржи отделяет чуть более 2%. При этом от максимума 2007 года индекс S&P 500 отделяет менее 4%.

Как считает аналитик, «несколько настораживает то, что события на американских площадках развиваются слишком быстро: индексу S&P 500 не повредит коррекция, после того как инерция после преодоления 1500 пунктов сойдет на нет. В итоге, покупая фьючерс на индекс UX в момент преодоления индексом отметки в 1000 пунктов, мы рискуем нарваться на первое ложное пробитие уровня».

Однако, по мнению П.Ильяшенко, баланс рисков и потенциальной выгоды таков, что приходится идти на этот риск. Очевидно, что в случае движения в обратную сторону из открытых длинных позиций придется выходить, если индекс UX не удержится выше 1000 пунктов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 29 января, вырос на 2,85% – до 978,33 пункта. Общий объем торгов составил 70,487 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,23% – до 320,38 пункта. Общий объем торгов составил 151,6 млн грн.