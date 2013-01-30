S&P и Fitch присвоили выпуску евробондов Ferrexpo рейтинг «В»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило ожидаемому выпуску пятилетних евробондов на сумму 500 млн долл. горнорудной компании Ferrexpo, контролирующей Полтавский горно-обогатительный комбинат, рейтинг «В».

Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданном агентству УНИАН.

"Мы не ожидаем существенного увеличения общего долга компании в 2013году и присваиваем рейтинг "В" по ожидаемым пятилетним бондам на 500 млн долл.", - сообщается в докладе Standard&Poor’s.

В нем же сказано, что рейтинг возврата активов по евробондам был снижен до 3 с 4.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску евробондов Ferrexpo долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и краткосрочный РДЭ «B» со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

"Поступления от выпуска евробондов, как ожидается, будут использованы для финансирования программы капиталовложений и предоставят дополнительную ликвидность оборотного капитала", - говорится в докладе.

В Fitch сообщили, что итоговый рейтинг будет зависеть от получения окончательной информации о количестве евробондов и других данных.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo назвала организаторами выпуска евробондов банки Morgan Stanley и Credit Suisse, однако, время выпуска этих евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

За 9 месяцев 2012 года сократила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 191,198 млн долл.