15,26% акций "Уманьгаза" приобрела "Грин Сервис Компани"

Пакет акций предприятия по газификации и газоснабжению "Уманьгаз" в размере 15,26% приобрела малоизвестная киевская компания "Грин Сервис Компани", сообщает официальное издание Фонда государственного имущества Украины «Ведомости приватизации» от 30 января 2013 года.

Согласно сообщению, акции были приобретены 5 декабря 2012 года на фондовой бирже "Иннекс". Реализационная цена пакета составила 6 млн 230 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева своим решением от 7 декабря 2012 года запретил Фонду госимущества подписывать договор купли-продажи 15,3% акций компании «Уманьгаз» по итогам торгов, состоявшихся 5 декабря на фондовой бирже «Иннекс» (Киев), и арестовал этот пакет акций.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

Собственником 25% акций компании на сегодня является НАК "Нафтогаз Украины", еще 21% акций принадлежит ООО "Строительная компания "Стандарт С".