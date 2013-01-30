Ралли украинских акций связано с ликвидацией отставания от глобальных рынков - эксперты

Ралли украинского рынка акций продолжается уже второй день, однако оно связано скорее с частичной ликвидацией отставания от глобальных рынков, нежели с фундаментальными факторами.

Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает агентство.

"Дисконт между Украиной и миром сейчас расширился уже настолько, что, наверное, преобладает над существующими рисками", - отмечается в отчете. "На самом деле, если глобальные рынки находятся около 5 годовых максимумов, а украинский рынок - около 4-летних минимумов, только этого и небольшой порции смелости может быть достаточно для движения вверх", - отметили аналитики "Украинской биржи".

Как отметили в компании, сегодня индекс Украинской биржи (УБ) преодолеет уровень сопротивления в 980 пунктов и попытается впервые за 4 месяца закрепиться выше отметки в 1000 пунктов.

Как сообщает сайт УБ, 30 января т.г. по состоянию на 15:05 индекс украинских акций UX повысился на 1,13% - до 989,34 пункта.

По итогам торгов во вторник, 29 января, индекс украинских акций вырос на 2,85% – до 978,33 пункта.