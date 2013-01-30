Индекс UX в среду снизился после значительного роста в предыдущие дни

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 30 января, снизился на 0,40% – до 974,39 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 66,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,6 млн грн, на срочном рынке – 44,9 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги Енакиевского метзавода (-2,31%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,30% – до 334,66 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 213 млн грн, в том числе на корпоративные облигации пришлось 152 млн грн, на ОВГЗ - 53,6 млн грн, на акции - 3,3 млн грн.

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