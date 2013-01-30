Слабые данные по ВВП США не позволили украинскому рынку акций продолжить рост - эксперт

Слабые данные по ВВП США не позволили украинскому рынку акций в среду, 30 января, продолжить рост, наблюдавшийся в первой половине дня.Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

При этом, добавил он, «потери оказались не слишком большими: игроки надеются на обнадеживающие комментарии от Бена Бернанке, выступление которого должно состояться в среду вечером. Участники рынка ждут от главы ФРС подтверждения того, что меры экономического стимулирования будут продолжены в ближайшем будущем».

По словам А.Кушнарева, торги на украинском фондовом рынке 30 января проходили в переменчивом ключе. Хуже других в составе индексной корзины Украинкой биржи выглядели представители ГМК: акции Енакиевского МЗ подешевели на 2,31%, Алчевского МК – на 1,52%, Авдеевского КХЗ – на 1,44%.

Как сообщил аналитик, рост в первом эшелоне Украинской биржи показали акции банковского сектора на ожиданиях отчетности за прошедший квартал. Так, бумаги «Укрсоцбанка» по итогам сессии в среду выросли на 2,50%, «Райффайзен Банка Аваль» – на 0,99%.

А.Кушнарев подчеркнул, что ключевым событием дня стала публикация предварительных данных по ВВП США. Обнародованные цифры разочаровали участников рынка. В 4-м квартале 2012 года главный макроэкономический индикатор снизился на 0,1% в пересчете на годовые темпы, в то время как ожидался рост показателя на 1,1%. Снижение ВВП объясняется резким сокращением государственных расходов за счет уменьшения расходов на военные нужды. Темпы снижения последних оказались максимальными за последние 40 лет.

По мнению аналитика, «опасаться того, что экономика США войдет в рецессию, не стоит». Падение ВВП не было связано с ухудшением ситуации в секторе личного потребления, на который приходится порядка 70% всех расходов в структуре ВВП. Наоборот, в 4-м квартале рост потребительских расходов ускорился и составил 2,2%.

А.Кушнарев полагает, что «сокращение госрасходов не окажет столь заметного влияния на динамику ВВП США в 1-м квартале 2013 года, как это было в 4-м квартале 2012 года. Если объем госраходов в США и сократится, то не столь резко, поскольку расчет будет вестись при более низкой базе сравнения. Улучшение ситуации на рынке труда, подтверждаемое данными ADP, будет способствовать росту загрузки производственных мощностей, что окажет поддержку экономике в целом».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 30 января, снизился на 0,40% – до 974,39 пункта. Общий объем торгов составил 66,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,30% – до 334,66 пункта. Общий объем торгов составил 213 млн грн.