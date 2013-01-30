Минфин в феврале планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на февраль, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

На аукционе 5 февраля инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

12 февраля на аукцион будут выставлены ОВГЗ со сроком обращения 1 и 3 года, а также 3-летние индексированные госбумаги.

На аукционе 19 февраля Минфин намерен предложить стандартные ОВГЗ со сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет, а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года.

На последнем, запланированном на 26 февраля аукционе, планируется продавать ОВГЗ сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет, 3-летние индексированные облигации, а также госбумаги номинированные в валюте сроком обращения 2 и 3 года.

Как сообщал УНИАН, Минфин 29 января привлек в государственный бюджет 100,32 млн грн и 321,97 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Справка УНИАН. По состоянию на 29 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,72 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 112,9 млрд грн, в собственности банков - 66,34 млрд грн, нерезидентов - 5,48 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.