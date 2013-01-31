Чистая прибыль Facebook в 2012 году упала на 95% - до 53 млн долл.

Социальная сеть Facebook отчиталась о резком падении прибыли за четвертый квартал и в целом за 2012 год, объяснив это увеличением расходов на разработки и исследования, сообщает Газета.RU со ссылкой на Bloomberg.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал прошлого года упала на 79%, до 64 млн долл., в то время как операционные расходы выросли на 82%, говорится в заявлении Facebook. Квартальная выручка выросла на 40%, до 1,59 млрд долл. Доходы от рекламы в четвертом квартале стали максимальными за весь 2012 год.

Чистая прибыль Facebook за 2012 год упала на 95% и составила по итогам 2012 года 53 млн долл. по сравнению с 1 млрд долл. в 2011 году. Выручка за прошлый год выросла на 37% - до 5 млрд долл.

Акции соцсети упали на 3,5% на закрытии торгов после первоначального снижения на 11%.