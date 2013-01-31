Беларусь в 2013 году планирует привлечь от продажи гособъектов 2,5 млрд долл.

Минск. Государственный комитет по имуществу Беларуси сформирует перечень объектов, продажа которых позволит привлечь в 2013 году не менее 2,5 млрд долл. иностранных инвестиций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил председатель Госкомимущества Беларуси Георгий Кузнецов на заседании коллегии комитета в среду, на котором подводились итоги работы в 2012 году и обсуждались задачи на 2013 год.

«Правительством на 2013 год поставлена задача Госкомимуществу, государственным органам, облисполкомам по формированию перечня объектов, продажа которых позволит привлечь иностранных инвестиций в сумме не менее 2,5 млрд долл.», - сказал Г. Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что для достижения задания «должно быть обеспечено принятие принципиального политического решения о возможности продажи высоколиквидных активов».

«Уже три года комитет предлагает перечни объектов на продажу. Предлагаем продать часть акций «Нафтана», «Беларуськалия», где реально можем получить 2,5 млрд долл., но вопрос не продвигается. В ближайшее время эту тему планируется рассмотреть в правительстве», - отметил Г. Кузнецов.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2012 года премьер-министр Беларуси М. Мясникович на пленарном заседании в рамках Белорусского инвестиционного форума заявил, что в Беларуси сняты все ограничения по приватизации государственной собственности и любое предприятие страны может быть приватизировано.

При этом он отметил, что выполнить годовой прогноз по получению 2,5 млрд долл. от приватизации в 2012 году правительству не удастся.

Справка УНИАН. В 2012 году Беларусь планировала привлечь 3,8 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, в том числе 2,5 млрд долл. – за счет реализации приватизационных проектов.

В 2012 году были проданы по всей республике пакеты акций 10 предприятий на сумму 185,4 млрд рублей (21,4 млн долл). Среди них 9 пакетов акций коммунальной собственности и один пакет - республиканской (продажа акций на 20 млрд рублей (2,3 млн долл.) ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»). Также были подготовлены и внесены в правительство 14 проектов решений президента по продаже республиканских пакетов акций. Принято 2 решения, но продажа так и не состоялась. Речь идет об ОАО «Негорельский воскоперерабатывающий и ульевой завод» и ОАО «Слуцкий завод по ремонту автокранов».

По данным Министерства экономики Беларуси, при прогнозе на 2011 год привлечь в экономику прямые иностранные инвестиции в размере 5,4 млрд долл. фактически удалось привлечь 1,3 млрд долл., без учета продажи акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долл., или всего 20%.