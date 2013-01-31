Индекс UX вплотную подошел к уровню 1000 пунктов, но штурм не случился - эксперт

Индекс UX в среду, 30 января, вплотную подошел к уровню 1000 пунктов, но штурма так и не случилось.

Об этом сообщает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «в среду финансовые рынки сделали все, чтобы помочь тем, кто с осторожным позитивом смотрит на перспективы украинского рынка акций. Неверная интерпретация экономических данных из США позволила рынкам приступить к началу так долго ожидаемой коррекции. По крайней мере, у нас есть основания надеяться на то, что экономическим данным удастся выбить лишний оптимизм из участников рынка, что позволит индексам в будущем расти более уверенно».

Что же касается самих экономических данных, отмечает П.Ильяшенко, то ВВП Украины в четвертом квартале 2012 года, по предварительным данным, понизился на 2,7%, что соответствует росту экономики на 0,2% по итогам года. В среднем такой результат соответствует ожиданиям рынка и не вносит корректив во взгляд на происходящее с отечественной экономикой. Данные из США, напротив, показались большой неожиданностью. «Экономика мира №1» в четвертом квартале, вместо роста на 1,1% в годовом исчислении, продемонстрировала снижение на 0,1% по сравнению с третьими кварталом.

По мнению аналитика, «все бы ничего, вот только рост экономики в третьем квартале был повышен с 2% до 3,1%, что автоматически завысило базу сравнения для данных за четвертый квартал, и если бы такого пересмотра не состоялось, то согласно голым цифрам экономика США продемонстрировала бы рост почти на уровне ожиданий. Все это также накладывается на то, что ведущие игроки существенно занизили прогноз роста экономики в связи с негативными эффектами изменения в балансе внешней торговли и запасах. Зато игроки недооценили рост потребления, фактически недооценив силу восстановления».

Поэтому, считает П.Ильяшенко, разговоры о том, что события на финансовых рынках не отражают фундаментальных факторов, являются неоправданными. Напротив, вероятное снижение фьючерсов на S&P 500 от уровня 1500 пунктов будет основываться (если оно все же случится) скорее на технических факторах. «Ведь не нужно иметь степень доктора психологии, чтобы заметить, что в последнее время рынки перегрелись, и настроения игроков просто-таки требуют нормализации. С фундаментальной точки зрения более важной станет публикация индексов PMI», - подытожил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 30 января, снизился на 0,40% – до 974,39 пункта. Общий объем торгов составил 66,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,30% – до 334,66 пункта. Общий объем торгов составил 213 млн грн.