"Перспектива" с 1 марта втрое повышает стоимость включения ценных бумаг в биржевой список

Фондовая биржа "Перспектива" с 1 марта 2013 года повысит тарифы на включение ценных бумаг в биржевой список в три раза - с 50 до 150 грн, сообщает пресс-служба биржи.

Как отметили на бирже, практически без изменений остаются тарифы на операции с государственными облигациями и тарифы на доступ к торгам. Тарифы на заключение договоров по другим ценным бумагам повышаются с диапазона в 5-30 грн до диапазона в 5-50 грн за договор.

Также вводится тарификация услуг по заключению дополнительных договоров и предоставлению справок о биржевом курсе и другим результатам котировок (для членов биржи справки остаются бесплатными).

Тарифы срочного рынка остаются без изменений.

На бирже отметили, что изменения в тарифах связаны с вступлением в силу новой редакции правил фондовой биржи «Перспектива», которой, в частности, вводится новая услуга для участников биржевых торгов – использование дополнительного обеспечения в ценных бумагах.

Как сообщили в пресс-службе, данная новация должна помочь участникам биржевых торгов упростить механизм доступа к торгам и обеспечению расчетов. "При условии блокирования ликвидных ценных бумаг, с целью получения дополнительного денежного лимита, для членов биржи нет необходимости блокировать значительные денежные средства для участия в биржевых торгах", - отметили в пресс-службе биржи.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года и занимает ведущие позиции на украинском рынке долговых инструментов.

Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012).

На начало 2013 года членами биржи являются 108 торговцев ценными бумагами (16% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).