Рыночная конъюнктура благоприятна для выпуска евробондов Ferrexpo – эксперт

Рыночная конъюнктура благоприятна для выпуска ожидаемых евробондов на сумму 500 млн долл. компании Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба инвестиционной компании Concorde Capital со ссылкой на директора по инвестициям Андрея Геруса.

"Для Ferrexpo сейчас удачное время для привлечения денег через еврооблигации", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что две недели назад «Укрэксимбанк» привлек 500 млн долл.. по ставке 8,75%, и с тех пор ничего не изменилось.

"Сейчас мы наблюдаем хорошее окно для привлечения денег через евробонды, рыночная конъюнктура благоприятна, и мы считаем, что в первой половине февраля Минфин выйдет с размещением государственных еврооблигаций", - отметил А.Герус.

Как сообщал УНИАН, по информации Ferrexpo, компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse и уточнив при этом, что время выпуска евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Международные рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоили ожидаемым пятилетним евробондам Ferrexpo на 500 млн долл. рейтинг «B».

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

За 9 месяцев 2012 года Ferrexpo сократила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 191,198 млн долл.

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