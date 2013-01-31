Набсовет «АэроСвита» созывает общее собрание акционеров по вопросу проведения допэмиссии

Наблюдательный совет авиакомпании «АэроСвит» своим решением поручил исполнительному органу общества (генеральному директору авиакомпании) в кратчайший срок осуществить все необходимые действия для созыва общего собрания акционеров по вопросу проведения дополнительной эмиссии акций Частного акционерного общества "Авиакомпания "АэроСвит".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, такое решение было принято на заседании совета, состоявшемся 29 января 2013 г., которое проходило при участии представителей Фонда государственного имущества Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службы, ряда профсоюзных организаций авиакомпании.

Набсовет также обязал генерального директора «АэроСвита» в двухнедельный срок разработать стратегический план вывода авиакомпании из кризисной ситуации (план санации), основываясь на программе реструктуризации ее деятельности с учетом постепенного восстановления в полном объеме дальнемагистральной маршрутной сети. Документ должен включать четкий план операционной деятельности, текущее и перспективное расписание полетов, предложения по преодолению кризисной ситуации и реструктуризации существующей задолженности.

По поручению наблюдательного совета администрация «АэроСвита» уже направила обращение к акционерам общества и соответствующим государственным органам власти Украины с предложениями по решению неотложных проблем, блокирующих деятельность авиакомпании и требующих вмешательства регуляторных органов, в частности, по вопросам задержки возврата «АэроСвиту» платежей за проданные авиаперевозки, уже осуществленные авиакомпанией, а также незаконного списания ПАО «ВТБ Банк» денежных средств со счетов авиакомпании.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.