Украинский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 31 января, снизился на 0,12% – до 973,25 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59,1 млн грн, из них на фондовом рынке – 25,1 млн грн, на срочном рынке – 33,9 млн грн.

Лидером снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-1,71%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,52% – до 336,42 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 142 млн грн, в том числе на ОВГЗ пришлось 123,8 млн грн, на корпоративные облигации – 5,3 млн грн, на ОВГЗ – 53,6 млн грн, на акции – 9,9 млн грн.