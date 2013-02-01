Europe Virgin Fund инвестирует в фармацевтическую компанию «Сперко Украина»

Europe Virgin Fund LP (EVF), фонд прямых инвестиций под управлением компании Dragon Capital, завершил партнерскую сделку с Ucrafarma SA – испанской фармацевтической компанией. Об этом говорится в сообщении Dragon Capital, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, партнеры объединили капитал на уровне Lux PHARMA Participations SA (Люксембург): Ucrafarma передала компании в управление свои фармацевтические активы, включая долю в размере 95% в ООО «Сперко Украина», а EVF предоставил капитал для развития.

Капитал, предоставленный EVF, будет инвестирован в завершение реконструкции производственных мощностей в соответствии со стандартами GMP, в расширение ассортимента и сети продаж.

«Мы давно искали возможность инвестировать в фармацевтический сектор, где бы наши вложения могли сгенерировать дополнительную стоимость. «Сперко Украина» имеет устоявшийся портфель передовых нишевых продуктов и привлекательный план запуска препаратов. Наш капитал усилит и улучшит как производственную, так и коммерческую сторону бизнеса. Совместно с нашими испанскими партнерами мы также укрепили управленческую команду. Уже видны позитивные изменения, и у нас большие амбиции для перемещения «Сперко Украина» на несколько ступеней вверх», - отметил руководитель департамента прямых инвестиций Dragon Capital Камил Гоца.

Справка УНИАН. Основанная в 1997 году компания «Сперко Украина» входит в десятку крупнейших фармацевтических производителей в Украине с ассортиментом из 20 генерических препаратов. Компания производит и продает препараты групп OTC (безрецептурные) и Rx (рецептурные) в терапевтических областях простуды, женского здоровья, успокоительных, педиатрии, дерматологии и антибиотиков. Производственные мощности «Сперко Украина» расположены в Виннице с коммерческим представительством в г. Киев. В компании работают более 300 сотрудников.

Europe Virgin Fund - региональный фонд прямых инвестиций, созданный компанией Dragon Capital. Зарезервированный капитал фонда на сегодняшний день составляет 57 млн долл., предоставленных Dragon Capital, ЕБРР, швейцарским суверенным фондом SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank и рядом других инвесторов. EVF предоставляет инвестиционный капитал компаниям частного сектора, ведущим основную деятельность в Украине, Беларуси и Молдове. Приоритетными для фонда являются сектор товаров повседневного спроса, розничная торговля, промышленность, телекоммуникационные услуги, масс-медиа, высокие технологии, фармацевтика, а также отрасли строительных материалов и финансовых услуг. Фонд, в частности, владеет контрольными пакетами акций крупнейшего в Украине производителя бумажных гигиенических продуктов ПАО «ВГП» (ТМ «Ruta»), а также ведущего оператора наружной рекламы компании Прайм Групп.

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Под управлением Dragon Capital находится инвестиционный портфель стоимостью около 0,5 млрд долл.