Польский аналитик спрогнозировал сроки возвращения украинских компаний на ВФБ

Варшава. Компании из Украины, желающие продавать свои бумаги на Варшавской фондовой бирже, могут рассчитывать на лучшую оценку и удачное IPO не ранее второй половины текущего года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал аналитик инвестиционного дома третьего крупнейшего в Польше банка BRE Якуб Шкопек.

"Сейчас наблюдаем очень большую осторожность польских инвесторов к покупке акций компаний из Украины", - отметил он.

Эксперт назвал маловероятным IPO компаний из Украины в первой половине текущего года, напомнив, что на рынке остаются ожидания девальвации гривны и дальнейшего замедления экономического роста украинской экономики.

Я.Шкопек высказал мнение, что в текущем году на Варшавской бирже могут дебютировать в пессимистическом варианте две, а в оптимистическом - более трех компаний.

"Вторая половина года может увеличить шансы на получение справедливой цены на первичном рынке для украинских компаний. В это время правдоподобность успешного IPO оценил бы как самое высокое", - отметил аналитик.

Он также заметил, что инвесторы могут быть больше заинтересованы в покупке бумаг компаний из других отраслей экономики, чем сельское хозяйство и добыча угля, которые представляют большинство компаний из Украины на Варшавской бирже.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на Варшавской фондовой бирже дебютировала только одна компания из Украины - судоходная KDM Shipping, которой удалось продать только 11% вместо до 35% своих бумаг из-за слабого спроса.

На главной площадке польского рынка котируются бумаги 11 компаний из Украины, первая из которых дебютировала в 2006 году, а большинство украинских IPO проведено в 2010-2011 годах.

Справка УНИАН. Созданный Варшавской биржей в мае 2011 года специальный индекс WIG-Ukraine закончил прошлый год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индексов польского фондового рынка.