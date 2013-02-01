Дальнейшая динамика украинского рынка акций зависит от действий правительства - эксперты

Дальнейшая динамика украинского рынка акций акций будет зависеть от способности правительства проводить реформы, привлекать рефинансирование и договариваться с основным внешним кредитором страны – МВФ.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они также отмечают, что представитель фонда в Украине вчера отказался спрогнозировать, получит ли Украина кредит МВФ.

По словам аналитиков, «снижение индекса UX в четверг, 31 января, оказалось минимальным. Похоже, быки не желают уступать завоеванные позиции».

Аналитики сообщают, что наибольшим спросом на Украинской бирже в четверг пользовались акции «Райффайзен Банка Аваль» (+1,3%), после публикации роста чистой прибыли в 2012 году на 10%. При этом «Укрсоцбанк» (-1,2%), наоборот, зафиксировал снижение данного показателя. Кроме того, «Райффайзен Банк Аваль» по показателю ликвидности (free float) выглядит значительно привлекательнее, что также сказывается на динамике его котировок.

По информации аналитиков, за январь UX вырос на 2,4%. «В сравнении с индексом всех развивающихся рынков MSCI EM (+1,3%) начало 2013 года на украинском рынке можно считать удачным», - считают они.

Аналитики также отмечают, что хотя ведущие индексы мира завершили последний день января на пессимистической ноте, по результатам месяца S&P 500 вырос на 5,3%, Stoxx 600 – на 2,7%. После снижения ВВП США в 4четвертом квартале 2012 года на 0,1% все внимание на торгах 1 февраля обращено на статистику по занятости США. Ожидается, что в январе количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 165 тыс., а безработица осталась на отметке 7,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 31 января, снизился на 0,12% – до 973,25 пункта. Общий объем торгов составил 59,1 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,52% – до 336,42 пункта. Общий объем торгов составил 142 млн грн.