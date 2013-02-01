НКЦБФР в 2012 году начислила финансовых санкций на 6 млн грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начислила финансовых санкций участникам фондового рынка по итогам 2012 г. на суму около 6 млн грн, сообщил сегодня журналистам член НКЦБФР Егений Воропаев.

По его информации, из данной суммы на данное время участниками рынка уплачено около 1 млн грн. Всего за нарушения на фондовом рынке в прошлом году НКЦБФР возбудила 1100 дел.

Для сравнения, по итогам 2011 г. комиссия начислила финансовых санкций на сумму 5,5 млн грн, участниками рынка было уплачено около 600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировала за правонарушения на рынке ценных бумаг лицензии пяти участников рынка.

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