Индекс Украинской биржи повысился на 2,97%, индекс ПФТС - на 1,08%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 февраля, повысился на 2,97% – до 1002,17 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 63,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,9 млн грн, на срочном рынке – 34,8 млн грн.

Лидером роста стали ценные бумаги "Укрнафты" (+27,08%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,08% – до 340,06 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 346,5 млн грн, в том числе на ОВГЗ пришлось 335,1 млн грн, на корпоративные облигации – 4,2 млн грн, на акции – 0,2 млн грн.