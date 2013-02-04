Туркмения начинает продажу гособъектов

Министерство экономики и развития Туркменистана объявило о проведении аукционов по продаже объектов государственной собственности, которые состоятся 9 марта этого года, сообщают в понедельник местные СМИ.

Газета "Нейтральный Туркменистан" опубликовала перечень объектов, подлежащих продаже, серди которых объекты туркменского Центробанка, Ассоциации пищевой промышленности, а также акционерных обществ, в которых продается государственный пакет акций. Также на торги будут выставлены недостроенные объекты, передает РИА "Новости".

На первых торгах государство намерено продать такие объекты как торговый центр, томатно-консервный завод, мясокомбинат, 48,5% акций АО "Копетдаг-Лада" (сеть станций автотехобслуживания по всей стране) и так далее. Практически все объекты продаются в собственность с условием сохранения профиля производства.

В объявлении об аукционе указаны и стартовые цены объектов. Так, стартовая цена трехэтажного торгового центра в Ашхабаде, 2012 года постройки, установлена в размере 6 990 969 манатов (около двух с половиной миллионов долларов).

К участию в аукционе допускаются граждане Туркменистана, иностранных государств, а также негосударственные юридические лица Туркменистана и юридические лица иностранных государств, подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток и специальный сбор, и прошедшие регистрацию для участия в аукционе в установленный срок.