WIG-Ukraine закончил январь ростом почти на 8%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine закончил первый месяц торгов текущего года ростом на 7,8% на фоне снижения большинства основных индикаторов польского фондового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, "голубые фишки" завершили торги января снижением на 3,5%, в то время как индекс широкого рынка WIG потерял 1,3%.

Прошлый месяц завершили ростом индексы небольших компаний sWIG80 и средних mWIG40, которые прибавили 7,7% и 1,8% соответственно.

В январе поднялся также индикатор компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE - на 4,8% на фоне снижения на 2,85% индекса WIG-Poland.

Cреди украинских компаний на главной площадке Варшавского фондового рынка в прошлом месяце больше всего подорожали бумаги угледобытчика Coal Energy (почти +40%), сельськохозяйственной KSG-Agro (+15%) и Ovostar Union (+11%).

На минусе завершили торги акции еще одного угледобытчика Sadovaya Group (-8%), производителя аккумуляторов Westa (-7%) и абсолютного лидера роста стоимости своих бумаг в 2012 году производителя молочной продукции IMC (-4%).

Рост стоимости бумаг других украинских эмитентов был в пределах 4,5-9,5%.

За прошлую неделю WIG-Ukrainе прибавил более 3%, закрывшись выше 700 пунктов впервые с мая прошлого года.

WIG20 за последние пять торговых сессий потерял 1,7% на фоне 1,4% минуса всего рынка.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukrainе закончил прошлый год снижением на 8,5% на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка. На конец года дороже, чем в его начале, стоили акции только 4 компаний из Украины.

Справка УНИАН. Украинский индекс, который начинал 2012 год на уровне около 700 пунктов, в прошлом году достиг своего максимального значения в июне – 831 пункт, а исторического минимума в 592 пункта – в мае.

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