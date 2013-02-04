«Газтек» стал собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза»
Крупнейший частный собственник пакетов акций ряда украинских облгазов компания «Газтек» стала собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза».
Как сообщает электронная система раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на конец третьего квартала 2012 года "Газтек" сконцентрировал в своей собственности 50% акций «Хмельницкгаза».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины, в декабре 2012 года «Газтек» на приватизационном конкурсе также приобрел около 0,998% «Хмельницгаза». Таким образом, а настоящее время "Газтек" является собственником практически контрольного пакета акций компании.
Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Хмельницкгаз» (г. Хмельницкий) специализируется на транспортировке и подаче природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.
ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также банк «Надра».
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