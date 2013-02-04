Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила изменения в Порядок регистрации выпуска опционных сертификатов и проспекта их эмиссии.

Как сообщили в пресс-службе комиссии, соответствующее решение было принято на ее очередном заседании 29 января т.г.

В комиссии отметили, что соответствующие изменения позволят усовершенствовать эмиссию опционных сертификатов, а также адаптировать соответствующий нормативный акт к требованиям действующего законодательства, поскольку эмиссия опционных сертификатов существенно связана с новациями в законодательстве о ценных бумагах.

По словам директора департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Аллы Папаики, данные изменения вносятся в связи с введением принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава, в результате чего эмитенты опционных сертификатов, осуществляющие свою деятельность на основании данного устава, смогут не предоставлять комиссии копии учредительных документов, предусмотренных соответствующими нормативно- правовыми актами комиссии. Такие эмитенты также получат возможность оформлять проспект эмиссии опционных сертификатов двумя частями (базовый проспект эмиссии и проспект эмиссии ценных бумаг соответствующего выпуска), что, по мнению представителей комиссии, должно сократить затраты времени на подготовку документов, которые подаются для регистрации.

В комиссии сообщили, что в настоящее время данный порядок уже согласован с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Государственным агентством земельных ресурсов Украины и Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

В ближайшее время документ будет направлен в Министерство юстиции для прохождения процедуры государственной регистрации.

Напомним, согласно действующему в Украине законодательству, модельный устав - типичный учредительный документ, утвержденный Кабинетом министров Украины, который используется для создания и осуществления деятельности юридических лиц соответствующих организационно-правовых форм, содержит установленные законом правила, регулирующие правовой статус, права, обязанности и отношения, связанные с созданием, управлением и осуществлением хозяйственной деятельности соответствующих юридических лиц.