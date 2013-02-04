Оборот акциями на Варшавской фондовой бирже в январе вырос до 9,8 млрд долл.

Варшава. На Варшавской фондовой бирже (WSE) оборот акциями, включая внесессионные транзакции, в январе 2013 года составил около 9,8 млрд долл., что на 67% больше показателя января прошлого года и является вторым крупнейшим показателем за всю историю польского фондового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, объем торговли акциями во время торговых сессий биржи в январе вырос почти на 18% - до 6,7 млрд долл., что является самым высоким показателем с сентября 2011 года.

Согласно сообщению WSE, средний дневной оборот акциями в январе вырос на 12% - до более 300 млн долл. на фоне снижения количества транзакций на 9% - до 47,2 тыс.

Оборот акциями на альтернативной площадке Варшавского фондового рынка, созданной для меньших компаний, - NewConnect в январе составил 27,9 млн долл. (+13% в годовом выражении) при росте количества транзакций более чем на четверть - до 71 тыс.

Как сообщал УНИАН, на главной площадке Варшавской фондовой биржи, созданной в 1991 году, на начало текущего года котировались бумаги около 440 компаний, в том числе более 40 заграничных. Среди иностранных эмитентов лидерами были компании из Украины, 11 из которых дебютировали на главной площадке польского рынка и 1 компания - на альтернативной.

Справка УНИАН. Оборот акциями на главной площадке Варшавского фондового рынка в 2012 году снизился примерно на четверть - до 60,5 млрд долл., в то время как падение оборотов на NewСonnect составило почти 40% - до 370 млн долл. (1USD=3,1PLN).