МАУ с середины февраля начнет полеты в Баку и Ереван

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 13 февраля откроет рейсы в Баку и Ереван.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании со ссылкой на исполнительного вице-президента компании по коммерции Сергея Фоменко.

С.Фоменко сообщил, что рейсы в Баку и Ереван будут выполняться трижды в неделю.

В то же время МАУ ведет переговоры с авиакомпанией Azal (Азербайджан) об увеличении интенсивности полетов по мере сезонного роста пассажиропотока до пяти в неделю с каждой стороны.

Кроме того, МАУ открыла продажи на рейсы в Батуми, Ларнаку, Афины, а также планирует начать выполнение полетов на маршрутах Киев-Прага и Киев-Варшава.

Также МАУ намерена выполнять ежедневные полеты в Санкт-Петербург, а также полеты в московский аэропорт "Шереметьево" с частотой от трех до четырех раз в день.

В настоящее время авиакомпания рассматривает возможность увеличения с 22 февраля частоты полетов между Киевом и Москвой и достижения в летнем сезоне частоты до 7 рейсов в день: 5 рейсов в аэропорт "Шереметьево" и 2 рейсов в "Домодедово".

Кроме того, МАУ продолжит выполнение рейсов в Самару и начала продажи на рейсы в Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Ростов-на-Дону.

Комментируя получение назначений, на которые ранее выполняла рейсы авиакомпания «АэроСвит», С.Фоменко отметил, что «в силу того, что "АэроСвит" внезапно прекратил работу на линиях, мы, имея назначения, которые были выданы в 2010, 2011 и 2012 годах, можем их использовать».

По поводу расширения флота МАУ за счет самолетов, ранее находившихся в эксплуатации у «АэроСвита», С.Фоменко отметил, что авиакомпания озвучивала свои потребности в дополнительных самолетах всем лизингодателям. Предложение взять в лизинг самолеты "Боинг 737-800", которые ранее эксплуатировались в авиакомпании «АэроСвит» и были досрочно возвращены лизингодателю, оказалось для МАУ наиболее привлекательным. «Мы получили данные от лизингодателя о свободных машинах, которые вернул "АэроСвит". Мы знали эти самолеты, они нас устраивали», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) пополнила свой парк двумя самолетами Boeing 737-800 Next Generation, ранее находившимися в эксплуатации у авиакомпании «АэроСвит». Эти самолеты, принадлежащие европейской лизинговой компании, авиакомпания будет использовать на условиях операционного лизинга сроком на 12 лет.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.