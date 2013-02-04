Украина проводит доразмещение 10-летних евробондов с ориентиром доходности 7,75% - источник

Украина в понедельник, 4 февраля, объявила о намерении разместить 10-летние еврооблигации с ориентиром доходности около 7,75%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

В конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

Инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов «удачным», позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.