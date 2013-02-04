Индекс Украинской биржи в январе повысился на 2,39%

В январе т.г. индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 2,39% - до 973,25 пункта, сообщает сайт биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже в январе составил 956,9 млн грн.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за месяц составил 498,2 млн грн (520 484 контракта), что на 3,18% больше, чем в прошлом месяце.

Объем торгов ценными бумагами в январе составил 458,6 млн грн (из них объем торгов акциями - 443,46 млн грн).

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО "Райффайзен Банк Аваль", влияние которых составило 28,17 индексных пункта, ОАО "Мотор Сич" (19,03 пункта) и "МК Азовсталь" (-6,31 пункта).

Лидерами оборота в январе стали акции "Мотор Сич", объем торгов которых составил 35,5 млн грн, на втором месте "Центрэнерго", - 19,9 млн грн, далее следует "Райффайзен Банк Аваль" - 7,5 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 34,25%, 19,16% и 7,2% соответственно.