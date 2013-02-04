Назначен новый глава правления ПФТС

Наблюдательный совет фондовой биржи ПФТС своим решением от 1 февраля т.г. избрал председателем правления биржи Игоря Селецкого, ранее временно исполнявшего обязанности председателя правления, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Набсовет также продлил контракт с действующим членом правления биржи Богданом Лупием, избрал членом правления биржи Сергея Данова.

Обновлен также состав членов постоянной дисциплинарной комиссии биржи - членами комиссии назначены Наталья Бачинская (директор ООО «АЛОР Украина») и Антон Бартенев (специалист отдела торговли ценными бумагами казначейства ПАО «Укрсоцбанк»);

Биржевым арбитром назначена Наталья Бачинская.

Должностным лицом службы внутреннего аудита (контроля) биржи назначен член правления биржи Богдан Лупий.

Как отметили на бирже, заседание набсовета ПФТС было проведено опросным путем, в нем приняли участие все действительные его члены.

Напомним, ранее вокруг назначения руководства биржи ПФТС возник конфликт, связанный с планами ряда акционеров назначить на пост руководителя биржи зампредседателя Украинской биржи Евгения Комиссарова. Позднее набсовет ПФТС назначил члена Совета директоров биржи Игоря Селецкого временно исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Фондовая биржа ПФТС». Набсовет также отказался рассмотреть вопрос о продлении трудового договора с предыдущим председателем правления биржи Александром Скляровым.