Индекс УБ в понедельник снизился на 2,06%, индекс ПФТС повысился на 2,27%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 4 февраля, снизился на 2,06% – до 981,56 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 65,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 32 млн грн, на срочном рынке – 33 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (-5,77%), "Донбассэнерго" (-5,42%), "Азовстали" (-5,09%). Лидером повышения стали акции "Укрнафты" (+18,69%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,27% – до 347,77 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 101,6 млн грн, в том числе на ОВГЗ пришлось 84,7 млн грн, на корпоративные облигации – 14,9 млн грн, на инвестиционные сертификаты – 1,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Индекс Украинской биржи в январе повысился на 2,39%