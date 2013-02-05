Департамент юстиции США нашел виновника кризиса - рейтинговое агентство S&P

Департамент юстиции США готовит иск против рейтингового агентства Standard and Poor's. Юристы ведомства обвиняют S&P в завышение рейтингов ипотечных облигаций, что могло спровоцировать финансовый кризис в 2007 году, сообщили в понедельник источники The Wall Street Journal.

Иск может быть подан во вторник, 5 февраля. Обвинителем выступит генеральный прокурор США Эрик Холдер, затем к иску присоединятся генеральные прокуроры штатов.

Агентство S&P подтвердило информацию о готовящемся иске. «Иск не содержит абсолютно никакой фактической или юридической аргументации, -- говорится в заявлении S&P. - Утверждения, что рейтинги S&P основывались на коммерческом интересе, а не на доброй воле, неверны».

«S&P глубоко сожалеет, что наши рейтинги не смогли в полной мере предсказать быстрое ухудшение условий на рынке ипотечного кредитования США», — пишет агентство и напоминает, что предпринимало шаги по пересмотру рейтингов раньше, чем другие члены «большой тройки» рейтинговых агентств (помимо S&P входят Moody's и Fitch Ratings).

В свое оправдание агентство заявляет, что понизило рейтинги 400 бумаг, связанных с ипотекой, еще в 2006 году - «больше,чем когда-либо до этого».

Подозрения властей вызывают рейтинги обеспеченных долговых обязательств (collateralized debt obligations, CDO) в 2007 году. По мнению Департамента юстиции, они были завышены и создали у инвесторов ложное впечатление надежности бумаг. Аргументы властей строятся на 30 сделках, в которых цена бумаг сильно снизилась сразу после того, как они были проданы инвесторам, поясняет источник, знакомый с материалами дела.

Прежде чем дойти до суда, Департамент юстиции и S&P пытались прийти к соглашению на протяжении четырех месяцев. Министерство потребовало от S&P более $1 млрд компенсации, сообщает источник.

Кроме того, Департамент юстиции просил S&P признать ошибки, что сильно ухудшило бы позицию S&P в разбирательствах с инвесторами.

Это не первое обвинение рейтинговых агентств со стороны властей США. В 2011 году комитет сената провел собственное расследование в отношении «большой тройки».

Комиссия конгресса по расследованию причин финансового кризиса два года назад признала ведущие рейтинговые агентства «ключевыми компонентами кризиса».

Агентства в ответ заявили, что у кризиса было много причин. Комиссия по ценным бумагам и биржам (The Securities and Exchange Commission, SEC) вела собственное расследование и еще в 2011 году грозила агентствам судебным иском,но с тех пор не предпринимает никаких действий и пока не собирается поддерживать иск Департамента юстиции.

Рейтинговые агентства в США надежно защищает первая поправка Конституции США о свободе высказываний. Поскольку их оценки — не более, чем мнения. Но Департамент юстиции намерен обойти поправку, пишет Газета.RU.Акции материнской компании агентства S&P, McGraw-Hill, рухнули в понедельник на 14% — самое большое дневное падение с 1987 года. Капитализация компании снизилась на $2,2 млрд. Акции еще одного члена «большой тройки» рейтинговых агентств, компании Moody's упали на 11%.