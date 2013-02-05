Украина доразместила 10-летние евробонды на 1 млрд долл.

Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму 1,0 млрд долл. с доходностью 7,625%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

О планах Украины провести это доразмещение операторы финансового рынка сообщили в понедельник.

В конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

Инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов «удачным», позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина.

«Благоприятные условия на мировых рынках позволили Министерству финансов немного снизить стоимость привлечения заемных средств по сравнению со ставкой 7,80% по бумагам этой же серии на сумму 1,25 млрд долл., размещенным в конце ноября. Доходность размещения была установлена на уровне ниже изначального ориентира 7,75%», - сказала в комментарии УНИАН главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, выпуск евробондов был «весьма ожидаемым» в свете последних официальных заявлений и плотного графика погашений валютного долга, с которым правительство Украины столкнется в текущем году.

«С начала года правительство разместило валютные ОВГЗ на сумму 0,9 млрд долл. (5-летние облигации на сумму 0,5 млрд долл. под 7,5%, а также 2- и 3- летние бумаги на 0,4 млрд долл. под 8,25%). С учетом вчерашнего размещения правительство обеспечило достаточный объем средств для обслуживания валютного долга почти на два месяца», - сказала Е.Белан.

«Однако мы по-прежнему считаем, что власти в итоге договорятся с МВФ, чтобы справиться с пиковыми погашениями в этом году…Мы ожидаем, что правительство в целом привлечет 5-6 млрд долл. на рынке еврооблигаций в этом году», - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.