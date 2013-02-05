Поступления от приватизации в январе составили 4,3 млн грн - 0,04% годового плана

Поступления от приватизации в январе 2013 года составили 4 млн 264 тыс. грн, что составляет 0,04% годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января т.г. составили 87 млн 318 тыс. грн (10,46% плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.