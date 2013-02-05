Ferrexpo снова увеличила свою долю в Полтавском ГОКе

Швейцарская компания Ferrexpo вновь увеличила свою долю собственности в подконтрольном компании крупнейшем экспортере железорудных окатышей Полтавском горно-обогатительном комбинате до 185 922 977 акций или до 97,34% с 97,31%.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)

"Размер пакета держателя акций Ferrexpo AG увеличился с 185 861 838 акций (97,31%) до 185 922 977 акций (97,34%)", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации Ferrexpo, компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse и уточнив при этом, что время выпуска евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке.

Международные рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Fitch присвоили ожидаемым пятилетним евробондам Ferrexpo на 500 млн долл. рейтинг «B».

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

За 9 месяцев 2012 года Ferrexpo сократила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 191,198 млн долл.