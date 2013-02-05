Украина доразместила 10-летние евробонды на 1 млрд долл. (дополненная)

Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму 1,0 млрд долл. с доходностью 7,625%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

О планах Украины провести это доразмещение операторы финансового рынка сообщили в понедельник, 4 февраля.

В конце ноября 2012 года Украина осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8,0%.

«Благоприятные условия на мировых рынках позволили Министерству финансов немного снизить стоимость привлечения заемных средств по сравнению со ставкой 7,80% по бумагам этой же серии на сумму 1,25 млрд долл., размещенным в конце ноября. Доходность размещения была установлена на уровне ниже изначального ориентира 7,75%», - сказала в комментарии УНИАН главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, выпуск евробондов был «весьма ожидаемым» в свете последних официальных заявлений и плотного графика погашений валютного долга, с которым правительство Украины столкнется в текущем году.

«С начала года правительство разместило валютные ОВГЗ на сумму 0,9 млрд долл. (5-летние облигации на сумму 0,5 млрд долл. под 7,5%, а также 2- и 3- летние бумаги на 0,4 млрд долл. под 8,25%). С учетом вчерашнего размещения правительство обеспечило достаточный объем средств для обслуживания валютного долга почти на два месяца», - сказала Е.Белан.

«Однако мы по-прежнему считаем, что власти в итоге договорятся с МВФ, чтобы справиться с пиковыми погашениями в этом году…Мы ожидаем, что правительство в целом привлечет 5-6 млрд долл. на рынке еврооблигаций в этом году», - добавила эксперт.

Директор по инвестициям инвестиционной компании Concorde Capital Андрей Герус считает, что этим размещением Украина решила вопрос погашения внешних обязательств перед своим ключевым кредитором Международным валютным фондом до мая 2013 года.

«С одной стороны это можно назвать неплохим размещением, так как ставка 7,625% годовых неплохая, но с другой стороны для привлечения этих средств предлагали ставку выше той, по которой торговались аналогичные евробонды, размещенные в ноябре 2012 года», - сказал А.Герус.

«Это показало, что Украине очень важно получить деньги и даже готовы переплачивать за них. Рынок оценил это размещение позитивно в краткосрочном периоде и негативно в долгосрочном: длинные евробонды с погашением снизились в цене, а с погашением в июне этого года выросли», - добавил он.

По его оценке, мировой рынок евробондов в настоящее время благоприятен для размещений, и у инвесторов есть аппетит к риску.

«Но неизвестно, будет ли рынок таким оставаться долго, и даже если будет таким же весной, то Украине опять придется предлагать еще более высокие доходности (премию к рынку) для привлечения новых денег. Украине вряд ли удастся за счет выхода на рынки капитала решить все вопросы этого года. Поэтому успешное сотрудничество с МВФ остается ключевым вопросом», - считает А.Герус.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.