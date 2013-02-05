Эксперт: рисковые активы перегреты, поэтому небольшая коррекция поможет продолжению их роста
Рисковые активы перегреты, поэтому небольшая коррекция лишь будет способствовать продолжению их роста, сбив излишнее позитивные настроения.
Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.
По его словам, «после намека на закрепления выше важных уровней рынки акций, похоже, приступили к коррекции, которую мы так хотели увидеть накануне. Формальная причина для беспокойства не имеет никакого значения: если игроки хотят переживать из-за «европейских проблем» - пожалуйста, все равно ни к чему серьезному это не приведет в ближайшее время».
Как считает П.Ильяшенко, важно совершенно другое. Во-первых, стоит ли открывать/закрывать позиции от уровня 1000 пунктов по индексу UX. Во-вторых, стоит ли открывать короткие позиции, чтобы заработать на коррекции, если она окажется достаточно глубокой. В-третьих, как определить, не прорастет ли коррекция перед продолжением роста в разворот рынков на период в несколько кварталов.
«Наши ответы: да, нет и пока недостаточно оснований для подобного беспокойства. По всей видимости, рынок решил преподнести именно то, что мы от него хотели, просто с небольшим опозданием», - полагает аналитик.
Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 4 февраля, снизился на 2,06% – до 981,56 пункта. Общий объем торгов составил 65,2 млн грн.