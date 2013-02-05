Долговой кризис в Европе может обостриться в любой момент - эксперты

Политическое противостояние в Испании, а также приближающиеся выборы в Италии вызвали волну фиксации прибыли на фондовых рынках.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, «это еще раз напомнило инвесторам, насколько хрупкой является политическая и экономическая ситуация в данном регионе, и что долговой кризис может обостриться в любой момент». Фондовый индекс Испании IBEX35 в понедельник, 4 февраля, упал на 3,8%, а доходность 10-летних госбумаг страны выросла на 23 базисных пункта до 5,44%. В Италии парламентские выборы назначены на 24 февраля. Существует риск, что коалиция во главе с нынешним премьер-министром Марио Монти не сможет набрать необходимого количества голосов для проведения реформ. Индекс Италии MIB в понедельник упал на 4,5%.

Как отмечают аналитики, 4 февраля упали все индексные бумаги Украинской биржи, за исключением «Укрнафты» (+19%) и «Укрсоцбанка» (+2,6%). Причем падение «Донбассэнерго» (-5,4%) и других металлургических фишек оказалось максимальным, что еще раз подтвердило высокую долю спекуляций в торгах этими бумагами. «Укрнафта» продолжила уверенный рост второй день подряд. Причиной тому являются спекуляции о выплате в качестве дивидендов 100% чистой прибыли за 2011-12гг. Аналитики полагают, что если собрание и состоится, то акционеры направят на дивиденды лишь 30%.

Среди позитивных новостей понедельника аналитики выделили доразмещение Украиной 10-летних еврооблигаций на 1 млрд долларов под 7,625%. Таким образом, в платежном балансе планируемые выплаты по долгу перед МВФ будут частично перекрыты поступлением валюты от продажи еврооблигаций, по крайней мере на первый квартал 2013 года, считают они.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 4 февраля, снизился на 2,06% – до 981,56 пункта. Общий объем торгов составил 65,2 млн грн.