Индекс Украинской биржи во вторник вырос очень значительно - на 6,71%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 февраля, вырос на 6,71% – до 1047,39 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 79,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 28 млн грн, на срочном рынке – 51,4 млн грн.

Лидерами роста стали ценные бумаги «Укрнафты», которые выросли на 43,48%. Выросли также акции «Укрсоцбанка» (на 10,56%), «Азовстали» (на 4,77%), Алчевского меткомбината (4,59%) и Авдеевского коксохима (4,59%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,09% – до 348,08 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 211,9 млн грн.

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