На фондовом рынке сегодня преобладали позитивные настроения - эксперт

На фондовом рынке во вторник, 5 февраля, преобладали позитивные настроения.

Так прокомментировал рекордный рост на торгах фондового рынка руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. По его словам, рынок позитивно воспринял преодоление индексом украинских акций UX уровня в тысячу пунктов, что способствовало росту оптимизма среди действующих на рынке игроков.

«Настроения совпали, есть положительные ожидания», - отметил он.

При этом он подтвердил, что на рынке появился один значительный игрок. В то же время, по его словам, появление данного игрока стимулировало активность и других участников торгов.

Д.Чурин также сообщил, что одним из наиболее значительных лидеров роста на рынке стали акции «Укрнафты», доля которых в общем росте индекса составила 28 пунктов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 5 февраля, вырос на 6,71% – до 1047,39 пункта. Лидерами роста стали ценные бумаги «Укрнафты», которые выросли на 43,48%.