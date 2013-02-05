«Авант-Банк» привлек почти 105 млн грн в результате размещения облигаций

«Авант-Банк», входящий в группу небольших финансовых учреждений Украины, привлек 104,94 млн грн в результате публичного размещения облигаций серии «В», сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно данным эмитента, в рамках размещения 18 декабря 2012 года было реализовано 100 000 процентных облигаций серии «B» номинальной стоимостью 1 тыс. грн со сроком погашения 5 лет. Ставка купона на 1-6 периоды установлена на уровне 20%, на 7-20 периоды будет устанавливаться правлением банка, но не ниже 10%. Выплата процентов будет проводиться ежеквартально. Размещение было проведено на фондовой бирже ПФТС без привлечения андеррайтера. Погашение облигаций запланировано с 13 по 15 сентября 2017 года. Условия выпуска предусматривают оферту после 6-го и 12-го процентных периодов. Привлеченные средства банк намерен направить на кредитование физических и юридических лиц.

В обращении находятся облигации эмитента серии «А» в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Авант-Банк» работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. По данным отчетности Национального банка, на 1 октября 2012 года «Авант-Банк» занимал 61-е место среди 175 банков Украины по объему активов.

На 1 октября 2012 года активы банка составляли 3,29 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 694,22 млн грн, обязательства — 2,96 млрд грн, средства клиентов — 748,35 млн грн, собственный капитал — 326,83 млн грн, уставный капитал — 320 млн грн.

За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 202 тыс. грн.

Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является компания «Стабил Холдинг» (100% акций).