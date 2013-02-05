Минфин привлек 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 5 февраля

Министерство финансов Украины во вторник, 5 февраля, привлекло в государственный бюджет 159,98 млн грн и 76,42 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 1 заявку, поданную на приобретение 5-летних гривневых госбумаг, доходность установлена на уровне 14,3%. Также Минфин привлек 72,42 млн долл. от продажи 2-летних валютных ОВГЗ (были удовлетворены 8 из 12 заявок), доходность составила 8,15%, и 4 млн долл. от продажи 3-летних валютных ОВГЗ (удовлетворена 1 из 2 заявок), доходность составила 8,25%.

В то же время, министерство оставило неудовлетворенными 3 заявки (на сумму 110 млн грн) на гривневые бумаги со сроком погашения 6 ноября 2013 года.

Гривневые ОВГЗ со сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин в феврале 2013 года планирует провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ.

Согласно графику на текущий месяц, аукционы планируется провести 5, 12, 19 и 26 февраля.

29 января Минфин привлек в государственный бюджет 100,32 млн грн и 321,97 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса прогнозировал умеренный спрос на валютные ОВГЗ на аукционе 5 февраля. При этом он отмечал, что интерес к гривневым длинным бумагам напрямую связан с интересом правительства к ресурсам. Также эксперт не исключал и появление нерыночных заявок.

Справка УНИАН. По состоянию на 5 февраля объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 196,917 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 112,901 млрд грн, в собственности банков - 69,967 млрд грн, нерезидентов - 5,404 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.