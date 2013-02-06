На украинском рынке акций значительное снижение, индекс UX упал на 3,78%

На украинском рынке акций в среду, 6 февраля, наблюдается значительное снижение, индекс украинских акций UX упал на 3,78%, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения – акции «Укрнафты» (-5,28%), «Райффайзен Банка Аваль» (-5,19%), «Укрсоцбанка» (-4,14%). Объем торгов акциями составляет 7,7 млн грн.

В то же время, на европейских рынках в среду наблюдается восходящий тренд. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,53%, немецкий DAX - на 0,33%, французский CAC-40 - на 0,19%.

Напомним, индекс UX по итогам торгов во вторник, 5 февраля, вырос на 6,71% – до 1047,39 пункта.