На украинском рынке акций значительное снижение, индекс UX упал на 3,78%
11:31, 06 февраля 2013Фондовый рынок
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На украинском рынке акций в среду, 6 февраля, наблюдается значительное снижение, индекс украинских акций UX упал на 3,78%, сообщает сайт биржи.
Среди лидеров снижения – акции «Укрнафты» (-5,28%), «Райффайзен Банка Аваль» (-5,19%), «Укрсоцбанка» (-4,14%). Объем торгов акциями составляет 7,7 млн грн.
В то же время, на европейских рынках в среду наблюдается восходящий тренд. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,53%, немецкий DAX - на 0,33%, французский CAC-40 - на 0,19%.
Напомним, индекс UX по итогам торгов во вторник, 5 февраля, вырос на 6,71% – до 1047,39 пункта.
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