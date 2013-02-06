Moody’s присвоило рейтинг Ba3 ожидаемым евробондам компании VimpelCom

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг Ba3 ожидаемым евробондам международной телекоммуникационной компании VimpelCom, с активами в Украине («Киевстар») на сумму 2 млрд долл.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

"Ожидаемым евробондам компании VimpelCom присвоен рейтинг Ba3, со стабильным прогнозом", - отмечено в сообщении.

"Активы в России, в Украине и странах СНГ позволят компании успешно справиться с управлением долгами в 2013 году и определят финансовую гибкость компании" - подчеркивается в сообщении рейтингового агентства.

Справка УНИАН. VimpelCom является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в России, Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральной Африканской Республике, Италии и Канаде. Международные операции VimpelCom охватывают территории с общим населением около 868 млн человек.

Акционерами компании (с учетом приобретений основными акционерами в 2012 году) являются российская Altimo (более 47,8% голосующих акций), Telenor (42.95% голосующих акций), остальные акции принадлежат миноритарным акционерам – почти 9,2% голосующих акций.